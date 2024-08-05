Разведка сообщила о планах США еще сильнее изолировать Россию от мирового спорта

СВР: США планируют новые публикации о якобы допинге в российском спорте

США планируют новые публикации о якобы выявленных случаях допинга в российском спорте высших достижений, чтобы еще сильнее изолировать Россию от мировых спортивных состязаний. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки. Заявление спецслужбы привели «Известия» .

По данным разведки, курировать этот проект будут беглые руководители Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и Тимофей Соболевский, которым велели не скупиться на обещания якобы «осведомителям» и не сдерживать полет фантазии.

«Считается, что они сохранили „устойчивые связи“ с тренерами и врачами, принимающими участие в подготовке российских атлетов», — отметили в спецслужбе.

Там добавили, что публикации планируются о спортсменах и тренерах, представляющих виды, в которых Россия традиционно доминирует — фигурное катание, художественную гимнастику и синхронное плавание.

В марте Министерство спорта России исключило из сборной фигуристку Камилу Валиеву, дисквалифицированную за нарушение антидопинговых правил.