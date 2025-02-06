WADA обратилось к Валиевой за деньгами

WADA свяжется с командой Валиевой по поводу компенсации за апелляцию

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) связывается с командой российской фигуристки Камилы Валиевой, чтобы получить выплату за отклоненную апелляцию в Верховный суд Швейцарии. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба организации.

Валиева проиграла суд в октябре 2024 года. Федеральный суд Швейцарии отклонил ее апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации.

Согласно решению суда, спортсменке необходимо заплатить WADA и Международному союзу конькобежцев (ISU) компенсацию в размере восьми тысяч швейцарских франков.

«WADA связывается с командой Валиевой относительно выплаты суммы», — отметили в пресс-службе.

Спортивный арбитражный суд отстранил Валиеву от соревнований на четыре года якобы за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация фигуристки отсчитывается от 25 декабря 2021 года.

В дальнейшем спортсменка планирует вернуться к спортивной карьере. Она рассказала, что поэтапно приходит в форму, но волнуется перед каждым выступлением.