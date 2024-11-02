Фигуристка Валиева планирует продолжить спортивную карьеру после завершения дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева заявила о намерении вернуться к спортивной карьере по окончанию срока дисквалификации. Об этом пишет ТАСС .

Спортсменка рассказала, что сейчас постепенно приходит в форму. Она отметила, что пока еще испытывает волнение перед каждым выступлением, но со временем придет уверенность при выполнении элементов, сообщает «Взгляд».

«Буду прикладывать все усилия, чтобы радовать зрителей, себя, тренеров и всех болельщиков», — сказала 18-летняя фигуристка.

Напомним, Камилу Валиеву отстранили от соревнований на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Решение принял Спортивный арбитражный суд на основании употребление запрещенного препарата триметазидина. Дисквалификация россиянки отсчитывается от 25 декабря 2021 года.