WADA не стало сравнивать дела Синнера и Валиевой

Допинговые дела теннисиста из Италии Янника Синнера и российской фигуристки Камилы Валиевой несопоставимы. Об этом РИА «Новости» сообщили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

«Эти два дела несопоставимы из-за двух совершенно разных обстоятельств и подтверждающих доказательств. Для этого стоит ознакомиться с решениями по делам и убедиться в этом самим», — отметили в пресс-службе.

WADA на три месяца дисквалифицировала Синнера за нарушение антидопинговых правил. Он не сможет участвовать в соревнованиях с 9 февраля до 4 мая 2025 года. Теннисист сможет вернуться к официальной тренировочной деятельности с 13 апреля.

Спортивный арбитражный суд отстранил Камилу Валиеву от соревнований за якобы нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация фигуристки отсчитывается от 25 декабря 2021 года.

Ранее стало известно, что WADA планирует связаться с командой Валиевой по поводу компенсации за апелляцию.