Всемирная федерация стрельбы из лука сняла ограничения с российских спортсменов

В субботу Всемирная федерация стрельбы из лука сняла ограничения для спортсменов из России. Об этом сообщила пресс-служба организации.

До этого россияне выступали на турнирах World Archery исключительно в нейтральном статусе. При этом вердикт не распространяется на соревнования под эгидой европейской организации, она должна принять отдельное решение по этому вопросу.

Два дня назад, 13 августа, Всемирный совет по автоспорту отменил запрет на выступление россиян на соревнованиях под своей эгидой с флагом и гимном. Требование подписать обязательство о нейтралитете также больше не применяется.

В тот же день Президиум Всемирной федерации танцевального спорта объявил, что снял все ограничения для российских спортсменов.