Всемирный совет по автоспорту разрешил участие россиян с гимном и флагом

Всемирный совет по автоспорту снял запрет на выступление российских спортсменов на международных соревнованиях под своим флагом и гимном. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Российским и белорусским пилотам, отдельным участникам, национальным сборным и официальным лицам разрешается без каких-либо ограничений участвовать в международных и региональных соревнованиях. Требование о подписании обязательства соблюдать нейтралитет не применяется», — подчеркнули в FIA.

В пресс-службе добавили, что российским спортсменам разрешили исполнение гимнов, демонстрацию национальной символики, в том числе на автомобилях, оборудовании и экипировке.

Президиум Всемирной федерации танцевального спорта также официально отменил все ограничения для российских спортсменов.