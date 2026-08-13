Всемирная федерация танцевального спорта сняла все ограничения с россиян

Президиум Всемирной федерации танцевального спорта снял все ограничения с российских спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«WDSF отменяет статусы индивидуальных нейтральных спортсменов и нейтральных официальных лиц, а также связанные с ними декларации, процедуры проверки и специальные ограничения на участие. Решение вступает в силу немедленно», — подчеркнули в пресс-службе.

В WDSF добавили, что спортсмены с российским спортивным гражданством допущены к участию в мероприятиях WDSF на общих основаниях, применимых ко всем участникам.

«Допуск и право на участие регулируют устав WDSF, правила соревнований, дисциплинарные положения, требования к лицензированию и антидопинговые обязательства», — заключили в президиуме.

В марте 2026 года World Athletics сняла все санкции с ВФЛА, связанные с допингом.