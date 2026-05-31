Во Франции задержали более 400 фанатов на беспорядках после победы «ПСЖ»

Во Франции правоохранители задержали 416 болельщиков в ходе беспорядков, начавшихся после победы футбольной команды «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Только в Париже задержали 283 фаната. Во время беспорядков в 15 городах отметили случаи мародерства, семь полицейских получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

После победы французского клуба над английским «Арсеналом» болельщики вышли на улицы по всей стране. Они устроили погромы, разводили костры на улицах, поджигали машины и грабили магазины. В полицейских, которые пытались прекратить произвол, полетели фейерверки, петарды и стеклянные бутылки.

Матч закончился со счетом 1:1, 4:3 по пенальти. На воротах победившей команды стоял вратарь Матвей Сафонов. После победы его жена вынесла на поле российский флаг.