Жена Сафонова вынесла флаг России на поле после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Жена российского вратаря Матвея Сафонова Марина вышла на поле стадиона в Будапеште с флагом России на плечах. Французский «Пари Сен-Жермен» обыграл английский «Арсенал» в финале футбольной Лиги чемпионов.

«ПСЖ» победил со счетом 1:1, 4:3 — по пенальти, став второй год подряд победителем турнира. Сафонов отыграл встречу за парижан целиком.

По окончанию матча Марина Сафонова накинула на плечи российский флаг, спустилась с трибун и вышла к супругу на поле, пробиваясь через толпу журналистов и игроков. Девушка обняла супруга.

Финальный матч Лиги чемпионов проходил на стадионе «Пушкаш-Арена» в Будапеште. Сафонов стал вторым россиянином, которого вывели на поле в таком ответственном матче, до него за «Порту» в 2024 году отыграл Дмитрий Аленичев.

В «ПСЖ» Сафонов пришел в 2024 году из «Краснодара». С ним заключили контракт на 20 миллионов евро. В мае 2026 года Матвей Сафонов стал первым россиянином, которому удалось дважды выйти в финал Лиги чемпионов.