Париж отпраздновал победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов беспорядками

Беспорядки усилились в Париже после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Парижане вышли на улицы праздновать победу футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов, в столице Франции усиливаются беспорядки. Об этом написала газета Le Figaro .

Фанаты устраивают погромы, жгут костры на дорогах, поджигают машины и другой транспорт. Полиция фиксирует попытки разграбить магазины. Парижане вступают в стычки с правоохранителями, забрасывают их фейерверками, петардами, стеклянными бутылками и другими предметами.

Беспорядки охватили не только центр Парижа, погромы устраивают и на окраинах. В ходе беспорядков пострадали два человека: один упал в Сену, другого ранили холодным оружием. Также есть информация, что пострадал один полицейский.

Французский «Пари Сен-Жермен» обыграл английский «Арсенал» в финале футбольной Лиги чемпионов со счетом 1:1, 4:3 — по пенальти. За парижан играл российский вратарь Матвей Сафонов. Он стал первым россиянином, которому удалось дважды выйти в финал Лиги чемпионов.