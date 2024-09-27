Винер раскрыла свою зарплату

Именитый тренер, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что получает в Минспорта менее 200 тысяч рублей в месяц. Размер своей зарплаты она раскрыла на форуме «Спорт Бизнес Конгресс» в Москве, сообщило РИА «Новости».
«У меня зарплата, например, от министерства спорта — 168 тысяч рублей в месяц», — сказала наставница.
Винер возглавила национальную сборную по художественной гимнастике в 2001 году, ВФХГ — спустя семь лет. Она тренировала таких известных спортсменок, как Алина Кабаева и Маргарита Мамун.
Обеспеченные россияне зарабатывают в среднем более 200 тысяч рублей, выяснил НИУ ВШЭ. Более 900 тысяч рублей в месяц получают лишь 9% жителей страны. В полтора раза подскочили доходы специалистов промышленных предприятий в Москве. Самые большие суммы получают в фармацевтической и микроэлектронной отраслях.
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