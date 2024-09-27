Винер раскрыла свою зарплату

Глава ВФХГ Винер заявила, что получает 168 тысяч рублей в месяц

Именитый тренер, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что получает в Минспорта менее 200 тысяч рублей в месяц. Размер своей зарплаты она раскрыла на форуме «Спорт Бизнес Конгресс» в Москве, сообщило РИА «Новости» .

«У меня зарплата, например, от министерства спорта — 168 тысяч рублей в месяц», — сказала наставница.

Винер возглавила национальную сборную по художественной гимнастике в 2001 году, ВФХГ — спустя семь лет. Она тренировала таких известных спортсменок, как Алина Кабаева и Маргарита Мамун.

Обеспеченные россияне зарабатывают в среднем более 200 тысяч рублей, выяснил НИУ ВШЭ. Более 900 тысяч рублей в месяц получают лишь 9% жителей страны. В полтора раза подскочили доходы специалистов промышленных предприятий в Москве. Самые большие суммы получают в фармацевтической и микроэлектронной отраслях.