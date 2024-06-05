Средняя зарплата московских промышленников выросла в 1,5 раза

Среднемесячная зарплата сотрудников обрабатывающих производств Москвы выросла в 1,5 раза. В прошлом году она превысила 110 тысяч рублей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский во время ПМЭФ.

По его словам, Москва работает в тесной связке с предприятиями индустрии. Вместе они уделяют особое внимание созданию комфортных условий труда и отдыха для сотрудников. Компании, заметил Овчинский, предлагают работникам соцпакет, хорошую зарплату и развитую производственную инфраструктуру.

«С 2019 по 2023 год жалование московских промышленников обрабатывающих производств выросло на 50%. В прошлом году оно составило свыше 110 тысяч рублей», — отметил Овчинский.

Самые высокие заработные платы в столичной промышленности — у работников фармацевтической и микроэлектронной отраслей. В общей сложности в индустриальном секторе Москвы сегодня заняты 725 тысяч человек. В городе работают свыше 4,2 тысячи предприятий.

Для закрытия кадровых потребностей предприятий город развивает профессиональный потенциал и повышает квалификацию сотрудников. С 2021 года в столице действует «Московская техническая школа». Это образовательный проект правительства Москвы. Его цель — повысить квалификацию уже работающих в промышленности инженеров. С момента запуска в школе прошли обучение свыше 2,2 тысячи промышленников.