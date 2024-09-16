«Вам не положено». Паралимпиец назвал единственный минус для россиян на Играх-2024
Паралимпиец Вдовин: спонсор Игр-2024 оставил россиян без подарков
Трехкратный паралимпийский чемпион по легкой атлетике Андрей Вдовин рассказал о единственном негативном моменте для россиян на Играх-2024 в Париже. Спортсмена процитировало издание Metaratings.ru.
Спонсор состязаний оставил спортсменов из России без традиционных подарков, поделился легкоатлет.
«Нам сказали: вы неофициальная делегация, поэтому вам не положено», — заявил бегун.
По его словам, сначала спортсмены огорчились, но затем смирились с ситуацией.
На Паралимпиаду во Франции допустили 88 россиян, они выступали в нейтральном статусе. Спортсмены завоевали 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали. Команда заняла восьмое место в медальном зачете.
Победителем Игр стал Китай. Национальная сборная получила 169 медалей, 86 из них — золотые.