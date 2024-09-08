Российские спортсмены завоевали 64 медали на Паралимпийских играх в Париже

Российские атлеты выиграли 64 медали на Паралимпийских играх — 2024 в Париже. На счету соотечественников 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовых награды.
Параатлеты выступили в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, настольному теннису, триатлону и тхэквондо. Всего Международный паралимпийский комитет допустил до состязаний 88 россиян. Они участвовали в Играх в нейтральном статусе.
Церемония закрытия Паралимпиады стартует в 21:00 по московскому времени на стадионе «Стад де Франс». Атлеты из России получили приглашения.
Победителем в общекомандном зачете на летних Паралимпийских игр в Париже стал Китай. Сборная завоевала 196 медалей, 86 из них — золотые. На втором месте оказалась Великобритания. Спортсмены из Соединенного Королевства получили 45 наград.
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