Российские спортсмены завоевали 64 медали на Паралимпийских играх в Париже

Спортсмены из России выиграли 20 золотых медалей на Паралимпиаде в Париже

Российские атлеты выиграли 64 медали на Паралимпийских играх — 2024 в Париже. На счету соотечественников 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовых награды.

Параатлеты выступили в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, настольному теннису, триатлону и тхэквондо. Всего Международный паралимпийский комитет допустил до состязаний 88 россиян. Они участвовали в Играх в нейтральном статусе.

Церемония закрытия Паралимпиады стартует в 21:00 по московскому времени на стадионе «Стад де Франс». Атлеты из России получили приглашения.

Победителем в общекомандном зачете на летних Паралимпийских игр в Париже стал Китай. Сборная завоевала 196 медалей, 86 из них — золотые. На втором месте оказалась Великобритания. Спортсмены из Соединенного Королевства получили 45 наград.