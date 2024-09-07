Китай досрочно выиграл Паралимпийские игры

Сборная КНР в шестой раз досрочно победила в медальном зачете Паралимпийских игр

Китайские спортсмены досрочно победили в общекомандном медальном зачете летних Паралимпийских игр в Париже. Об этом сообщил «Чемпионат» .

Сборная КНР получила 196 медалей, 86 из которых золотые. Второе место по числу наград заняла Великобритания. Ее спортсмены-паралимпийцы завоевали 45 медалей.

Ранее золото на Паралимпийских играх выиграли российские пловцы Дмитрий Черняев и Роман Жданов, а также легкоатлеты Александр Костин, Александр Яремчук и Евгений Торсунов. Президент Владимир Путин поздравил спортсменов с заслуженной наградой. Он пожелал россиянам дальнейших побед и достижений.

Паралимпиада началась в Париже 28 августа и завершится 8 сентября. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Всего в Паралимпийских играх участвуют 85 российских спортсменов.