Китай досрочно выиграл Паралимпийские игры

Китайские спортсмены досрочно победили в общекомандном медальном зачете летних Паралимпийских игр в Париже. Об этом сообщил «Чемпионат».
Сборная КНР получила 196 медалей, 86 из которых золотые. Второе место по числу наград заняла Великобритания. Ее спортсмены-паралимпийцы завоевали 45 медалей.
Ранее золото на Паралимпийских играх выиграли российские пловцы Дмитрий Черняев и Роман Жданов, а также легкоатлеты Александр Костин, Александр Яремчук и Евгений Торсунов. Президент Владимир Путин поздравил спортсменов с заслуженной наградой. Он пожелал россиянам дальнейших побед и достижений.
Паралимпиада началась в Париже 28 августа и завершится 8 сентября. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Всего в Паралимпийских играх участвуют 85 российских спортсменов.
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