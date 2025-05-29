29 мая 2025 23:38 В «Вашингтоне» опровергли новость о том, что Овечкин завершит карьеру Фото: РИА «Новости»
В клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» опроверг информацию, что Александр Овечкин завершит карьеру после сезона-2025/26. Об этом написал
«Советский спорт».
«Решение о будущем Александра Овечкина после сезона-2025/26 пока не принято», — говорится в заявлении.
В клубе добавили, что в электронном письме владельцам абонементов «Вашингтона», сотрудник корпоративного отдела продаж ошибочно указал, что следующий год станет последним для Овечкина. Скриншот этого документа выложили в соцсети Х.
24 мая стало известно, что прославленный хоккеист
вернулся в Россию. Ранее жена спортсмена Анастасия Шубская в соцсетях разместила фотографию с сумками из аэропорта на фоне песни группы «Сектора газа» — «Пора домой».
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