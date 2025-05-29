В «Вашингтоне» опровергли новость о том, что Овечкин завершит карьеру

В клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» опроверг информацию, что Александр Овечкин завершит карьеру после сезона-2025/26. Об этом написал «Советский спорт» .

«Решение о будущем Александра Овечкина после сезона-2025/26 пока не принято», — говорится в заявлении.

В клубе добавили, что в электронном письме владельцам абонементов «Вашингтона», сотрудник корпоративного отдела продаж ошибочно указал, что следующий год станет последним для Овечкина. Скриншот этого документа выложили в соцсети Х.

24 мая стало известно, что прославленный хоккеист вернулся в Россию. Ранее жена спортсмена Анастасия Шубская в соцсетях разместила фотографию с сумками из аэропорта на фоне песни группы «Сектора газа» — «Пора домой».