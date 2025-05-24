Александр Овечкин вернулся в Россию

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в субботу прилетел в Россию. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Александр прилетел в Россию», — заявил источник.

Столичный клуб выбыл из Кубка Стэнли во втором раунде, уступив в пяти матчах «Каролине Харрикейнз». Россиянин отметился пятью заброшенными шайбами и одной результативной передачей в 10 матчах против «Монреаля Канадиенс» (счет в серии — 4-1) и «Каролины» (1-4).

В регулярном чемпионате 39-летний хоккеист отметился 44 голами и 29 передачами в 65 матчах. В апреле Овечкин побил снайперский рекорд лиги, принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки, — 894 шайбы в 1487 играх.

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