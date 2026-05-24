В США стартовала «Олимпиада на стероидах» с разрешенным допингом

В Соединенных Штатах 24 мая стартовали первые в истории «Улучшенные игры». Это соревнования, которые ставят в противовес классическим — спортсмены на них вполне легально могут употреблять допинг. Об этом сообщила The Guardian .

В программу соревнований вошли плавание, легкая и тяжелая атлетика, а также силовой экстрим. Участникам пообещали крупные выплаты: за выступление спортсмены должны получить зарплату в несколько сотен тысяч долларов, а за мировой рекорд в своей дисциплине — еще по одному миллиону долларов.

Всего на турнир заявили 42 спортсмена, среди них оказались несколько призеров Олимпийских игр и один представитель России — пловец Евгений Сомов, который выступал на Олимпиаде в Париже.

Организаторы разрешили использовать препараты, запрещенные в обычном спорте, что вызвало резкую реакцию со стороны спортивных структур.

Всемирное антидопинговое агентство назвало формат соревнований опасным и безответственным. Международные федерации по легкой атлетике и водным видам спорта уже предупредили, что участники и тренеры после этих стартов могут лишить допуска к традиционным турнирам.

«Но спортсмены думают не о здоровье, а о выгоде и лишь считают деньги: за 30 секунд в бассейне или на беговой дорожке они могут заработать больше, чем дает победа на Олимпиаде, к которой они готовятся годами. Беспокоят ли их побочные эффекты? Некоторые жалуются на жирность кожи и появление прыщей после уколов медицинскими препаратами. Появляется и некоторая тревожность, говорят атлеты. А через паузу добавляют: „А еще появляется финансовая стабильность“» — отметили обозреватели.

Ранее WADA объявило о начале проверки в отношении главы РУСАДА Вероники Логиновой. Поводом стали подозрения в возможном сокрытии информации о применении допинга на Олимпийских играх 2014 года.