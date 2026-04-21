WADA проверит главу РУСАДА на тему сокрытия допинга на ОИ-2014

Всемирное антидопинговое агентство начало проверку в отношении главы Российского антидопингового агентства Вероники Логиновой. Об этом «РБК-Спорт» сообщила пресс-служба WADA.

В организации уточнили, что поводом стали предположения и публикации о вероятном сокрытии информации о применении допинга на Олимпийских играх 2014 года.

Дополнительный импульс делу дала публикация The New York Times в феврале. Журналисты указали на возможную причастность Логиновой к сокрытию фактов применения запрещенных в спорте веществ на сочинской Олимпиаде.

«WADA относится к обвинениям серьезно и уведомила независимый отдел расследований. С декабря 2025 года он расследует еще одно серьезное обвинение, выдвинутое против того же лица в РУСАДА», — заявили во всемирном агентстве.

В марте с ВФЛА сняли все санкции, связанные с допингом.