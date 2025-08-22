В российском футболе появится команда из Херсонской области

Новая команда из Херсонской области появится в российском футболе. В следующем сезоне клуб «Фрегат» выйдет на поле Второй лиги, сообщил Telegram-канал Shot .

Клуб готовится к получению лицензии для участия во Второй лиге Б с будущего сезона. Весной он вступит в борьбу. Сейчас «Фрегат» выступает в чемпионате «Содружество», объединяющем команды из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма.

«Фрегат» станет командой с крымской регистрацией, чтобы избежать проблем с ФИФА и УЕФА. В российском футболе во Второй лиге Б уже играют две крымские команды — «Рубин» из Ялты и «Севастополь». Домашние матчи «Фрегата» будут проходить на «Арене-Крым» в Евпатории.

