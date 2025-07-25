Две трети россиян считают, что спортсмены зарабатывают слишком много

Только 18% считают, что это оправдано. По мнению россиян, самые большие зарплаты в российском футболе (48%). В топ-3 наиболее высокооплачиваемых видов спорта также входят смешанные единоборства (27%), а также в равных долях (22%) бокс и теннис, об этом свидетельствуют данные опроса 1198 россиян из крупных городов России, проведенного компанией OLIMPBET.

По мнению россиян, в указанном топе видов спорта востребованный спортсмен в среднем зарабатывает от 1.5 до 3 миллионов рублей — такой вариант ответа выбрали 36% опрошенных. Каждый пятый считает, что спортсмены зарабатывают от 3 до 6 миллионов рублей и 13% — от 6 миллионов и больше. При этом лишь 12% опрошенных отметили, что спортсмены могут зарабатывать 900 тысяч рублей в месяц и меньше.

По мнению респондентов, на уровень оплаты спортсмена влияет его пол — так считают 52% опрошенных. Из них свыше двух третей уверены, что мужчина зарабатывает больше. Среди прочего россияне считают, что на заработок спортсмена влияет клуб/лига/турнир, на котором он выступает (37%), медийность (33%) и только на третьем месте — результативность (32%). Интересно, что только каждый третий (40%) следит за спортсменами в соцсетях.