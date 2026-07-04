В Петербурге простились с двукратным олимпийским чемпионом Артуром Дмитриевым

Церемония прощания с двукратным олимпийским чемпионом по парному фигурному катанию Артуром Дмитриевым прошла в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС.
Причиной смерти стало расслоение аорты. Проводить спортсмена в последний путь пришли его родные и близкие, а также известный тренер Татьяна Москвина.
Дмитриев впервые в истории Олимпийских игр дважды взял золото с двумя разными партнершами: в 1992 году — с Натальей Мишкутенок, в 1998 году — с Оксаной Казаковой. Он два раза победил в чемпионате мира и три — в чемпионате Европы.
Последние годы знаменитый фигурист занимался тренерской работой в школе «Звездный лед» в Санкт-Петербурге. Ему было 58 лет.
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