Умер двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев

Скончался двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания России.

«С прискорбием сообщаем, что не стало двукратного олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира, трехкратного чемпиона Европы в парном катании Дмитриева Артура Валерьевича. Ему было 58 лет», — уточнила пресс-служба.

Дмитриев вошел в историю как первый фигурист, выигравший Олимпийские игры в парном катании с двумя разными партнершами. Он стал олимпийским чемпионом в 1992 и 1998 годах. В последние годы спортсмен работал тренером в школе «Звездный лед» в Санкт-Петербурге.

ТАСС со ссылкой на источник уточнил, что предварительной причиной смерти фигуриста стал инсульт.