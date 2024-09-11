В НХЛ не исключили, что Россия пропустит Олимпиаду-2026

Вице-комиссионер НХЛ Дэйли считает, что Россию не допустят до Олимпиады-2026

Решение по вопросу участия России в Олимпийских играх 2026 года могли уже принять, однако пока ничего исключать нельзя. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли, его слова привел сайт «Чемпионат» .

«В значительной степени мы хотели бы посмотреть, что думает международное сообщество в отношении участия России в соревнованиях», — сказал Дэйли, отметив, что не хочет решать этот вопрос за других.

При этом он предположил, что российской хоккейной сборной все же не дадут сыграть в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Знаменитый в прошлом чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек осудил участие спортсменов из России в летних Олимпийских играх в Париже. Однако позже заявил, что хочет помочь россиянам вернуться на международные соревнования.