В НХЛ не исключили, что Россия пропустит Олимпиаду-2026

Решение по вопросу участия России в Олимпийских играх 2026 года могли уже принять, однако пока ничего исключать нельзя. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли, его слова привел сайт «Чемпионат».
«В значительной степени мы хотели бы посмотреть, что думает международное сообщество в отношении участия России в соревнованиях», — сказал Дэйли, отметив, что не хочет решать этот вопрос за других.
При этом он предположил, что российской хоккейной сборной все же не дадут сыграть в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Знаменитый в прошлом чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек осудил участие спортсменов из России в летних Олимпийских играх в Париже. Однако позже заявил, что хочет помочь россиянам вернуться на международные соревнования.
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