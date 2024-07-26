Доминик Гашек осудил участие спортсменов из России в Олимпийских играх

Участие россиян в Олимпийских играх станет «рекламой политики страны». Об этом заявил знаменитый в прошлом чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек в соцсети X .

Он заявил, что в Играх участвуют российские спортсмены, которые ни разу публично не осудили спецоперацию на Украине.

«Их участие станет огромной рекламой действий России», — подчеркнул хоккеист.

Он возложил ответственность за это на французских законодателей и призвал евродепутатов запретить всем российским гражданам въезд на территорию Евросоюза.

В январе Гашек наотрез отказался возвращать деньги, которые он заработал, играя за московский «Спартак» в Континентальной хоккейной лиге.

Сорокадевятилетний спортсмен за последние два года отметился большим количеством русофобских заявлений. Он критиковал руководство НХЛ за отказ отстранять российских хоккеистов и радовался, когда его родная Чехия депортировала российскую теннисистку.