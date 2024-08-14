Гашек захотел помочь российским спортсменам

Гашек: хочу помочь российским спортсменам вернуться на международные турниры

HC Buffalo Sabres
Фото: HC Buffalo Sabres/Global Look Press

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион по хоккею Доминик Гашек выразил желание помочь российским спортсменам вернуться к участию на международных турнирах. Его слова привело издание iDNES.

Гашек признался, что испытывает чувство сожаления насчет допуска 15 россиян на Олимпийские игры в Париже. По его мнению, спортсмены стали «рекламой СВО на Украине». При этом чех подчеркнул, что хорошо относится к российским атлетам.

«Предлагаю свою помощь международным федерациям. Предлагаю помощь Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и Международному олимпийскому комитету. Очень хочу с вами сотрудничать. Это очень важно», — сказал он.

Гашеку 49 лет, в течение последних лет он отметился рядом заявлений в адрес России. Например, радовался депортации российской теннисистки из Чехии, а также критиковал руководство НХЛ за отказ отстранять российских хоккеистов.

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