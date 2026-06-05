В Кремле не оценили жест украинских спортсменов
Песков: украинские спортсмены зря закрывают лица при виде флага России
Спортсмены из Украины зря закрывают лица при виде флага России, победителей нужно уважать. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привел РБК.
«Зря они это делают. Надо уважать победителей», — заявил Песков.
Ранее украинская гимнастка Софья Краинская закрыла глаза и надела наушники во время гимна России на церемонии награждения на чемпионате Европы по художественной гимнастике.
Тогда россиянка Яна Заикина завоевала золотую медаль в упражнении с лентой среди юниоров, Краинская стала второй. Она отстала от победительницы на 0,250 балла.
Чемпионат Европы прошел с 27 по 31 мая в Варне. Российские спортсмены принимали участие в соревнованиях под национальным флагом после допуска от Международной федерации гимнастики. Позже такое же решение принял Европейский гимнастический союз.