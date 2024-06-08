В Кремле назвали дискриминационным решение FIDE выгнать Россию

Песков: решение FIDE выгнать Россию несправедливо

Фото: РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал несправедливым решение Международной шахматной федерации (FIDE) о лишении Федерации шахмат России членства в организации. Об этом он заявил ТАСС.

«Однозначно считаем это решение несправедливым. Будем отстаивать наши интересы», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что до этого с FIDE были очень конструктивные отношения, поэтому он надеется, что нынешнее недопонимание получится преодолеть.

До этого шахматист Петер Хейне Нильсен написал в соцсетях, что комиссия по этике и дисциплине FIDE решили отстранить ФШР от членства в организации на два года, отреагировав таким образом на его жалобу и обращения Федерации шахмат Украины и украинского гроссмейстера Андрея Баришполеца.

В конце мая шахматист Сергей Карякин рассказал, что FIDE исключила его из своего рейтинга из-за неучастия в международных турнирах. По его словам, это технический момент, ни на что не влияющий, так как достаточно сыграть одну партию в соревнованиях, чтобы снова вернуться.

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