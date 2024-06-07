Федерацию шахмат России на два года исключили из FIDE

Комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации решила лишить Федерацию шахмат России членства в организации на два года. Об этом сообщил в соцсети Х шахматист Петер Хейне Нильсен.

«Исключение не затрагивает права игроков, арбитров, тренеров и клубов, входящих в ФШР, на участие в шахматной деятельности», — указали в сообщении.

С жалобой на ФШР в комиссию по этике и дисциплине FIDE обратился сам Нильсен, Федерация шахмат Украины и украинский гроссмейстер Андрей Баришполец.

Глава FIDE Аркадий Дворкович рассказал «Матч ТВ», что решение по ФШР принимала первая инстанция комиссии по этике, в силу оно еще не вступило.

«Насколько я знаю, ФШР настояло на рассмотрении этого вопроса на генеральной ассамблее FIDE в сентябре» — отметил он.

Ранее FIDE исключила из своего рейтинга российского гроссмейстера Сергея Карякина из-за его неучастия в международных турнирах.