Международная шахматная федерация (FIDE) исключила из своего рейтинга российского гроссмейстера Сергея Карякина из-за его неучастия в международных турнирах. Об этом сам шахматист рассказал телеканалу «Матч ТВ» .

«Это технический момент, который ни на что не влияет», — пояснил Карякин.

Чтобы вернуться в список FIDE, спортсмену нужно сыграть хотя бы одну партию в соревнованиях по классическим или быстрым шахматам.

Также он подчеркнул, что не следит за изменениями в рейтинге.

«Я не обращаю внимания на него», — сказал он.

В январе 2024 года Карякин рассказал, что во время поездки в Херсонскую область попал в ДТП и едва не погиб. По его словам, он приблизительно раз в месяц бывает в зоне СВО, куда возит гуманитарную помощь.