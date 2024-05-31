«Не обращаю внимания». Карякин — об исключении из рейтинга FIDE

«Матч ТВ»: Карякин объяснил свое отсутствие в рейтинге FIDE техническим моментом

Фото: РИА «Новости»

Международная шахматная федерация (FIDE) исключила из своего рейтинга российского гроссмейстера Сергея Карякина из-за его неучастия в международных турнирах. Об этом сам шахматист рассказал телеканалу «Матч ТВ».

«Это технический момент, который ни на что не влияет», — пояснил Карякин.

Чтобы вернуться в список FIDE, спортсмену нужно сыграть хотя бы одну партию в соревнованиях по классическим или быстрым шахматам.

Также он подчеркнул, что не следит за изменениями в рейтинге.

«Я не обращаю внимания на него», — сказал он.

В январе 2024 года Карякин рассказал, что во время поездки в Херсонскую область попал в ДТП и едва не погиб. По его словам, он приблизительно раз в месяц бывает в зоне СВО, куда возит гуманитарную помощь.

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