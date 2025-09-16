В допинг-пробе хоккеиста «Спартака» Морозова нашли следы кокаина

В допинг-тесте нападающего «Спартака» Ивана Морозова нашли кокаин. Об этом РИА «Новости» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Во вторник «Спартак» отстранил Морозова от тренировок и матчей. В его допинг-пробе обнаружили запрещенное вещество. Клуб подчеркнул, что оно попало в организм игрока вне его участия в деятельности «Спартака» и вне работы медицинского штаба команды.

В КХЛ выявили положительные допинг-пробы у трех хоккеистов. Это Владислав Каменев из ЦСКА, Анатолий Голышев из «Автомобилиста» и Никита Седов, с которым армейцы расторгли контракт.

В прошлом регулярном чемпионате Морозов занял второе место среди бомбардиров «красно-белых», набрав 50 очков (19 шайб и 31 передача). В текущем сезоне уже отметился в четырех матчах, заработав пять баллов (одна шайба, четыре передачи). Среди игроков «Спартака» Морозов лидирует по очкам и передачам.

Морозову 25 лет. С сезона-2023/24 он выступает за «Спартак». Ранее хоккеист играл за «Югру», СКА и «Сочи». За карьеру в КХЛ провел 254 матча и набрал 172 очка (64 шайбы и 108 передач). В НХЛ права на Морозова принадлежат «Вегас Голден Найтс», который выбрал его на драфте 2018 года во втором раунде под 61-м номером.

Ранее пловца Александра Ефимова дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробах 18-летнего спортсмена обнаружили запрещенное вещество мельдоний.