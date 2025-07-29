Российский пловец получил дисквалификацию за мельдоний

Российского пловца Ефимова дисквалифицировали за мельдоний на четыре года

Пловца Александра Ефимова дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба Российского антидопингового агентства.

В допинг-пробах 18-летнего пловца обнаружили запрещенное вещество мельдоний. Дисквалификация Ефимова начинается с 5 мая 2025 года и продлится до 4 мая 2029 года.

Спортсмен стал уже 52-м россиянином по счету, который отбывает дисквалификацию РУСАДА за употребление мельдония. На последнем чемпионате России в апреле Ефимов занял девятое место на стометровке на спине.

Всемирное антидопинговое агентство запретило мельдоний с 1 января 2016 года, после чего вещество нашли в пробах около 300 спортсменов.

Ранее бывшего чемпиона мира по боксу Александра Поветкина отстранили от выступлений до 2028 года после обнаружения остарина в допинг-пробе от 2014 года.