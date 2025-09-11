Нападающего ХК «Автомобилист» Голышева дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

Нападающий екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» Анатолий Голышев получил двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом официально объявил президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов, написали «Известия» .

Сообщается, что в допинг-пробе игрока обнаружен препарат псевдоэфедрин. Голышеву предоставлена возможность обжаловать решение дисциплинарного органа Лиги в течение ближайших 20 дней.

Напомним, что ранее, 23 апреля 2025 года, были получены результаты теста, подтвердившие наличие запрещенного препарата в организме хоккеиста. Голышев провел всю взрослую карьеру в клубе «Автомобилист», являясь в последнем сезоне капитаном команды. С клубом заключен долгосрочный контракт, действующий до окончания сезона 2028/29 гг.