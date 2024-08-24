Уругвай приостановил чемпионат из-за потерявшего сознание футболиста

В Уругвае 24 и 25 августа не состоится ни одного футбольного матча. Чемпионат приостановили из-за ухудшения здоровья защитника «Насьоналя» Хуана Искьердо, сообщил Espn .

По данным издания, 22 августа игрок потерял сознание и рухнул на газон во время матча Кубка Либертадорес против бразильского «Сан‑Паулу». Защитника с поля увезли в больницу. Медики пояснили, что у Искьердо произошло нарушение сердечного ритма.

После этого представители Ассоциации по защите прав профессиональных футболистов Уругвая (MUFP) решили отменить все матчи на два дня.

Ранее издание L’Equipe сообщало, что эфиопский спортсмен Ламеха Гирма потерял сознание во время олимпийского забега. Не добежав до финиша лишь 200 метров, он задел барьер и рухнул на землю.