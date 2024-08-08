Эфиопский спортсмен потерял сознание во время забега на Олимпиаде в Париже

Эфиопский спортсмен Ламеха Гирма, мировой рекордсмен в беге с препятствиями на 3000 метров, потерял сознание во время олимпийского забега. Об этом сообщило французское издание L’Equipe .

Бегун задел ногой барьер, когда до финиша оставалось около 200 метров, и жестко упал на землю, потеряв сознание. Его быстро эвакуировали. Через несколько минут Гирма пришел в себя и сейчас находится в клинике в Париже. Его жизни больше ничего не угрожает.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка, представительница Ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс снялась с соревнований, поругавшись с охраной стадиона и получив травму на разминке.