Эфиопский спортсмен потерял сознание во время забега на Олимпиаде в Париже

Рекордсмен в беге с препятствиями Гирма потерял сознание на Олимпиаде

Фото: Unsplash

Эфиопский спортсмен Ламеха Гирма, мировой рекордсмен в беге с препятствиями на 3000 метров, потерял сознание во время олимпийского забега. Об этом сообщило французское издание L’Equipe.

Бегун задел ногой барьер, когда до финиша оставалось около 200 метров, и жестко упал на землю, потеряв сознание. Его быстро эвакуировали. Через несколько минут Гирма пришел в себя и сейчас находится в клинике в Париже. Его жизни больше ничего не угрожает.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка, представительница Ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс снялась с соревнований, поругавшись с охраной стадиона и получив травму на разминке.

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