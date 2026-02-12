«Уникальное чувство стиля». Фигурист Гуменник в образе парфюмера покорил японцев

По итогам короткой программы на Олимпиаде-2026 в Италии российский фигурист Петр Гуменник занял 12-е место и покорил зрителей необычным костюмом. Следившие за трансляцией японцы особенно оценили розы на правом рукаве, сообщило издание The Answer .

Выступление в Милане во многих смыслах стало для фигуриста дебютным. Он впервые участвовал в Олимпиаде и появился на льду под номером один — под громкие аплодисменты. Зрители из Японии поделились мнением в интернете: исполнение некоторых элементов показалось им неловким, зато очень понравился костюм Гуменника.

Комментатор с ником Q признался, что давно не испытывал таких ярких эмоций при виде наряда спортсмена. Розы на правом рукаве, как объяснил интернет-пользователь «256», использовались в образе фигуриста, потому что изначально его номер ставился под музыку из фильма «Парфюмер». igu заявил, что благодаря наряду Гуменник затмил других участников.

«Россия — страна балета. У российских спортсменов всегда потрясающие костюмы. Я думаю, у них уникальное чувство стиля. Такого больше ни у кого нет», — сказал jin.

Гуменник набрал 86,72 балла и занял 12-е место за короткую программу в одиночном мужском катании. Из-за того, что организаторы запретили выступить под музыку из фильма «Парфюмер», пришлось изменить номер и выбрать композицию Waltz 1805 Эдгара Акобяна.