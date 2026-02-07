Фигурист Петр Гуменник выступит на Олимпиаде под саундтрек к фильму «Онегин»

Российский фигурист Петр Гуменник изменил музыку для своей короткой программы на зимней Олимпиаде в Милане. Об этом сообщила пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Фигурист выступит на Олимпиаде под композицию Waltz 1805 Эдгара Акобяна. Это саундтрек к фильму «Онегин».

Композицию выбрали взамен музыки из фильма «Парфюмер», которую организаторы запретили использовать россиянину за три дня до выступления.

Гуменник — чемпион России, серебряный и бронзовый призер национальных первенств, а также двукратный победитель финалов Гран-при России. На Олимпиаде короткая программа у мужчин запланирована на 10 февраля. Произвольная программа — на 13 февраля.

На Олимпиаду в Италии отправились 13 российских спортсменов. В том числе фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.