Умерла выигравшая золото на ОИ-1980 конькобежка Петрусева

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Наталья Петрусева умерла в возрасте 70 лет. Об этом сообщила пресс‑служба Союза конькобежцев России.

Причины ее смерти не озвучили.

«Ее наследие — это пример мужества, силы воли и преданности делу», — отметили в пресс-службе.

В 1980 году конькобежка выиграла золотые медали на Играх в Лейк-Плэсиде на дистанции 1000 метров. Союз конькобежцев также напомнил, что после завершения спортивной карьеры Петрусева тренировала сборную России перед Олимпиадой 2022 года и помогла многим спортсменам выйти на международный уровень.

«Светлая память о великой спортсменке и наставнике навсегда останется в наших сердцах», — написали в пресс-службе.

Ранее из жизни ушел футболист Никита Симонян. Прославленный игрок и тренер скончался на 100-м году жизни.