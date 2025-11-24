Сегодня 14:27 Никита Симонян: и дольше века длится матч 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Никита Павлович Симонян, великий футболист и тренер, умер на сотом году жизни. До своей смерти он оставался старейшим из живущих спортсменов. Еще недавно, 12 октября, московский «Спартак» и вся Россия поздравляли его с днем рождения. Симонян был бодр, мудр и удивительно свеж, но годы все же закономерно взяли свое. Что ж, Никита Павлович прожил такую жизнь, которой остается лишь восхищаться.

Никита Павлович был уникален. Выступал за московский «Спартак», забивал голы — и трибуны скандировали: «Самый лучший из армян — наш Никита Симонян». Удивительно то, что голосили не только болельщики московского «Спартака», но и представители других клубов. Они хотели прикоснуться к величию спортсмена. Особенно когда наша сборная выиграла Олимпийские игры 1956 года и спортсмен выступал за нее в решающем матче. Вручали медали тем, кто принимал участие именно в финале. Симонян добыл победу, а после хотел отдать свою золотую медаль Эдуарду Стрельцову — тот отказался. Такие поступки говорят о человеке многое.

Безусловно, Симонян был одним из лучших форвардов за всю историю советского футбола. Он, Эдуард Стрельцов и позднее Олег Блохин — три лучших наших голеадора.

У каждого из них своя судьба. Симонян всегда отличался стабильностью. Отгружал голы пачками — так, будто рядом и не существовало никаких защитников. Меж тем против него играли серьезные соперники. Жаль, что в сборной СССР спортсмен поиграл немного, хотя и стал автором ее первого гола в истории чемпионатов мира.

Фото: РИА «Новости»

Прошло много лет, а Никита Павлович по-прежнему удерживает лидерство по числу забитых голов за московский «Спартак», куда пришел перед началом возрождения команды. Вряд ли кто-то побьет его феноменальный рекорд. Он ведь еще и 11 хет-триков за клуб сделал.

Федор Черенков подбирался, Сергей Родионов пытался, — легенды! — но Симонян всегда оставался неудержимым. Бил с двух ног, был поразительно быстр, врывался в штрафную площадку, тащил мяч в нее или завершал.

Симонян как форвард умел в футболе абсолютно все, потому и четырежды становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР. Для этого ему пришлось пройти многое. Играть на неразорвавшихся фашистских торпедах в Сухуми, спать на сундуке в квартире тренера после переезда в Москву. Даже позднее уйти с тренерской должности в «Спартаке» после того, как футболист клуба Юрий Севидов на автомобиле сбил насмерть известного ученого Дмитрия Рябчикова. Никита Павлович был уникален еще и вот чем. В отличие от многих легендарных или просто классных футболистов Симонян добился успеха и как главный тренер тоже. Где? Ну конечно же, в родном «Спартаке»!

Фото: РИА «Новости»

Он взял два чемпионства в 1962 и 1969 годах, а в те времена чемпионат СССР был абсолютно топовым — одна только троица «Динамо» из Киева, Москвы, Тбилиси чего стоила! Никита Павлович смог. Более того, сделал это не только с московским «Спартаком», но и с армянским «Араратом» в 1973-м. Вот уж чудеса всесоюзного масштаба! Что изумляло в Симоняне, так это сочетание страсти, напора и вместе с тем рассудительности и обстоятельности. С годами последнего становилось все больше и больше. Он напоминал мудреца, изрекающего откровения. Таковым, скорее всего, и являлся. Долголетие его было поразительно. Секрет этого самого долголетия заключался в двух вещах. Во-первых, в умении смаковать жизнь по глоточку, а, во-вторых, в выдержке и понимании.

Огромную созидающую роль в его жизни играла замечательная супруга Людмила Григорьевна. Симонян сдал именно после ее ухода.

Когда умирают такие люди, журналисты пишут стандартное: «Ушла эпоха». Это банальность, и мне не хотелось бы повторять ее. Однако ведь действительно со смертью футболиста эпоха ушла — эпоха наших побед на международных соревнованиях, страстной и упорной борьбы в чемпионате и верности своему клубу. Все это в прошлом. Своей жизнью Никита Павлович Симонян декларировал: счастье в том, что такая эпоха у нас в принципе была возможна — и он сам олицетворял и создавал ее.