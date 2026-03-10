Умер обладатель Кубка России в составе «Динамо» Сергей Некрасов

Обладатель Кубка России в составе «Динамо» Сергей Некрасов умер в 53 года

На 54-м году жизни скончался победитель Кубка России по футболу в составе московского «Динамо» Сергей Некрасов. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Бывший футболист умер 9 марта после тяжелой болезни. О дате прощания «Динамо» объявит позднее.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Сергея Владимировича», — сообщили в пресс-службе «Динамо».

Некрасов защищал цвета «бело-голубых» с 1993 по 1999 годы, провел 195 матчей и забил 16 голов. Вместе с «Динамо» выиграл Кубок России в 1995 году, а также трижды становился призером чемпионата страны. В 1998 году Некрасов провел единственный в карьере матч за национальную команду России.

В январе стало известно о смерти бывшего футболиста московского «Локомотива» Артура Шамрина в возрасте 55 лет. В последние годы жизни он получил инвалидность по неврологии.