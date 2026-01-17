В Липецке умер бывший футболист «Локомотива» Артур Шамрин

В Липецке умер бывший футболист московского «Локомотива» Артур Шамрин. Спортсмену было 55 лет. Об этом сообщил телеграм-канал липецкого «Металлурга», за который он играл в прошлом.

По данным клуба, Шамрин в пятницу, 16 января, вышел на прогулку и не вернулся домой. Всю ночь волонтеры поисково-спасательного отряда искали бывшего игрока. Утром близким сообщили о его смерти.

Подробности произошедшего пока неизвестны, однако печальную новость уже подтвердил сын спортсмена.

Шамрин защищал цвета «Локомотива» в разные периоды карьеры, вошел в историю как 18-й бомбардир липецкого «Металлурга», выступал за дубль московского «Спартака», СКА (Одесса) и майкопскую «Дружбу». В последние годы жизни у него была инвалидность по неврологии.