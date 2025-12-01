Умер бывший футболист сборной СССР Владимир Мунтян

Вице-чемпион Европы по футболу в составе сборной СССР Владимир Мунтян скончался в 79 лет. Сообщение об этом опубликовали на сайте киевского «Динамо».

Точная причина смерти бывшего спортсмена не называется, однако известно, что он ушел из жизни после продолжительной болезни.

«Его мастерство на поле, преданность команде и безграничная любовь к игре вдохновляли не одно поколение», — высказался о Мунтяне президент «Динамо» Игорь Суркис.

В составе сборной СССР полузащитник провел 49 матчей. В 1972 году вместе с командой он завоевал серебро на чемпионате Европы.

Ранее стало известно о смерти лучшего бомбардира в истории «Спартака» Никиты Симоняна. Олимпийский чемпион по футболу ушел из жизни в 99 лет.