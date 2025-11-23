Умер лучший бомбардир «Спартака» Никита Симонян

Ушел из жизни олимпийский чемпион по футболу и лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян. Ему было 99 лет, сообщил «Матч ТВ» в Telegram-канале.

Как рассказал президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян, Симонян почувствовал себя плохо в четверг, 20 ноября. Его отправили в больницу.

«Сегодня он ушел из жизни», — сообщил Мирзоян.

Симонян был одной из самых значимых фигур в истории советского спорта. Футболист был олимпийским чемпионом Мельбурна, четырежды выигрывал чемпионат СССР в составе «Спартака». Спортсмен забил 160 мячей за красно-белых и лидировал среди всех других игроков.

Позже, уже под его руководством, сборная СССР завоевала бронзу на чемпионате Европы 1972 года.