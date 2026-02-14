Украинский фигурист обвинил россиянина Гуменника в своем провале

Украинский фигурист Кирилл Марсак заявил, что его провал в произвольной программе на Олимпиаде связан с дисквалификацией скелетониста Владислава Гераскевича и тем, что он выступал после россиянина Петра Гуменника. Об этом спортсмен рассказал изданию Tribuna.

По словам фигуриста, это был его худший прокат в сезоне: Марсак якобы не смог собраться ментально после скандала вокруг Гераскевича.

«И еще на меня был давление, что мы катаемся сразу за нейтральным атлетом. Это просто было тяжело», — заявил он.

В короткой программе Марсак показал лучший результат в карьере — 11-е место, в произвольной упал и допустил помарки, откатившись на 19-е.

Гуменник стал шестым, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такую оценку российского спортсмена субъективной.