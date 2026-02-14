Песков назвал субъективной оценку выступления Гуменника на ОИ-2026

В оценке выступления российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх — 2026 много субъективности. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии «Чемпионату» .

«Там много субъективности. В любом случае он большой молодец!» — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он добавил, что не является экспертом в фигурном катании, но его супруга Татьяна Навка считает, что Гуменник мог войти в тройку лидеров при другом отношении судей.

На Олимпиаде в Италии российский фигурист чисто исполнил произвольную программу и набрал 184,49 балла. По результатам состязаний он занял шестое место.