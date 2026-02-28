Тутберидзе потребовала извинений от бывшего главы МОК

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе потребовала официальных извинений от бывшего президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Поводом стали его комментарии о том, как она встретила Камилу Валиеву после выступления на Олимпиаде в Пекине. Об этом Тутберидзе рассказала в эфире Okko .

На Играх в 2022 году Валиева выходила на произвольную программу зная, что в ее организме обнаружили запрещенные вещества. После неудачного проката Бах публично заявил, что Тутберидзе слишком холодно встретила спортсменку.

«Не ему обсуждать это, ему есть чем заняться. Я до сих пор ожидаю от него официальных извинений. Как он высказался, он обязан передо мной официально извиниться. Не было там ничего, кроме разбора проката. Что является моей основной обязанностью — со спортсменом разобрать прокат», — сказала Тутберидзе.

Тренер также отметила, что Валиева тогда стала четвертой, и эту ситуацию не стоит драматизировать. В качестве примера она привела прокаты фигуристов на нынешних Играх: Аделия Петросян показала шестой результат, а фаворит мужского турнира Илья Малинин стал восьмым, при этом на выходе со льда его никто не обнимал и не утешал.

«Не надо утешать, это спорт», — заключила она.