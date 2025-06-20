ЦСКА сообщил о возвращении форварда Гуарирапы в «Сочи»

Московский ЦСКА объявил о расставании с нападающим из Венесуэлы Саулем Гуарирапой. Об этом сообщила «Свободная пресса».
Футболист, выступавший за «армейцев» в прошлом сезоне на правах аренды, вернулся в команду «Сочи». Известно, что 22-летний форвард уже прибыл в распоряжение южной команды и приступил к тренировочному процессу.
Гуарирапа не набрал требуемое количество матчей за ЦСКА, необходимое для обязательного выкупа его трансферного контракта.
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