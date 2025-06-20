ЦСКА сообщил о возвращении форварда Гуарирапы в «Сочи»

Московский ЦСКА объявил о расставании с нападающим из Венесуэлы Саулем Гуарирапой. Об этом сообщила « Свободная пресса ».

Футболист, выступавший за «армейцев» в прошлом сезоне на правах аренды, вернулся в команду «Сочи». Известно, что 22-летний форвард уже прибыл в распоряжение южной команды и приступил к тренировочному процессу.

Гуарирапа не набрал требуемое количество матчей за ЦСКА, необходимое для обязательного выкупа его трансферного контракта.