ЦСКА обыграл «Зенит» в седьмом туре Российской премьер-лиги

Футбольный клуб ЦСКА обыграл «Зенит» со счетом 2:1 в седьмом туре Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Армейцы размочили счет в конце первого тайма, «Зенит» смог забить гол на 84-й минуте матча. Победу ЦСКА на 99-й минуте принес гол Ивана Облякова.

Ранее бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков предположил, что игра может завершиться победой армейцев. В предыдущем матче «Зенит» вырвал победу у «Факела» со счетом 1:0.

В пятом туре РПЛ полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов получил серьезную травму ноги в игре против «Локомотива». Он повредил крестообразную связку колена.