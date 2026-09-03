Дьяков предположил, что ЦСКА может отобрать очки у «Зенита» в матче 7-го тура РПЛ

Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился с Metaratings.ru ожиданиями от центрального матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским «Зенитом» и столичным ЦСКА. Игра состоится 5 сентября на «Газпром Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Тяжело понять, чего ждать от ЦСКА. Последние игры оставляют тяжелое впечатление. Но я скажу, что нынешний "Зенит" не так страшен. С ним абсолютно спокойно можно играть», — заявил эксперт.

По мнению Дьякова, армейцы способны навязать борьбу лидеру чемпионата. После шести туров обе команды набрали по 12 очков: петербуржцы занимают третье место в таблице, а москвичи идут четвертыми.