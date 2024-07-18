Церемония взвешивания Минеева и Исмаилов перед боем пройдет в здании «Мосфильма»

«Мосфильм» представит взвешивание Минеева и Исмаилова перед боем

Фото: РИА «Новости»

Церемония взвешивания бойцов Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова перед очным боем состоится в здании «Мосфильма». Оно находится на Мосфильмовской улице в Москве.

Перед взвешиванием и традиционной битвой взглядов поднимутся по красной лестнице к кинозалу, вдохновившись попутно историей «Мосфильма».

Сама процедура взвешивания пройдет на высоком техническом уровне, освещению помогут аудиосистема Dolby Atmos, лазерный проектор Barco и экран 227 квадратных метров фирмы Harkness Hall.

Церемонию запланировали на 19 июля, начало — в 18:30.

Боксерский поединок между Исмаиловым и Минеевым состоится 20 июля на Live Арене в Одинцове, он начнется в 18:00. Минеев и Исмаилов уже провели два боя по правилам MMA в 2018‑м (ничья) и 2021 году (победа Владимира).

Ранее спортивный психолог Артемий Сикорский рассказал, что личная неприязнь мотивирует Минеева и Исмаилова на победу.

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